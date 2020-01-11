Автобусы 63 и 44Д во Владивостоке с понедельника меняют схему движения

11 Янв. 2020 2020-01-11T04:17:09+03:00

Новые маршруты вводятся на два месяца, но может остаться навсегда [схема]

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Нововведение ждет жителей Владивостока в маршрутной сети автобусов с понедельника, 13 января. Автобусы № 44Д и 63 будут ходить по новой схеме. В мэрии обещают, что изменения временные, но если жителям понравится, то, как говорится, нет ничего более постоянного.

В частности, автобусы маршрута № 44Д «ст. Угольная - 2-я Речка - ст. Угольная» теперь будут следовать до остановки «ВГУЭС». Видимо, на Угольной живет немало студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

Изменения в маршруте 44ДФото: vlc.ru

Автобусы № 63, которые ранее ходили по маршруту «Маяк - Инструментальный завод - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум», теперь пойдут через Площадь Борцов Революции, Лазо, Спортивную, Калина Молл и Окатовую.

Изменения в маршруте 63Фото: vlc.ru

Специалисты также рассказали, что будет увеличено и количество автобусах на маршрутах. Они будут большой (№ 63) и средней вместимости (№ 44Д и 63).

- Временная схема движения на данных маршрутах вводится сроком на 60 дней. Все это время будем осуществлять сбор мнения пассажиров. Если схема будет максимально удобной и комфортной для них, то рассмотрим вопрос ее сохранения, - добавили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU