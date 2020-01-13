В Приморье существенно сократилось число абортов

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:00:44+03:00

Специалисты надеются, что через 4 года в семьях Приморья будет не меньше двух детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местные жительницы все чаще обращаются к специалистам, стараясь сохранить беременность на разных сроках

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Жительницы Приморского края стали реже прерывать беременность. Специалисты подвели итоги ушедшего года. Согласно статистике, за 11 месяцев 2019 года в крае сделано 2507 абортов. В 2018 году на эту процедуру решились 2898 женщин. Национальный проект «Демография» предусматривает создание благоприятных условий для рождения детей. По планам, к 2024 году в среднем на каждую женщину будет приходиться не менее двух детей, а коэффициент рождаемости достигнет 1,95.

Благодаря комплексной работе психологов и гинекологов, сотрудники министерства здравоохранения Приморья отмечают общую тенденцию по снижению числа абортов в регионе за последние 7 лет. По сообщению пресс-службы ведомства, их число сократилось в 1,8 раз.

– В последние годы в Приморье мы отмечаем, что снижение общего числа абортов происходит за счет уменьшения прерывания на всех сроках беременности. Если в 2014 году на аборт решилась 6481 женщина, а в 2016-м – 5156 женщин, то по итогам 11 месяцев 2019 года – 2507, – сообщила главный акушер-гинеколог Приморья Евгения Шутка.

Работа по планированию семьи и охране здоровья женщин в Приморье проводится в рамках национального проекта «Демография». После общения со специалистами многие женщины, решившиеся на отчаянный шаг, в итоге сохраняют беременность. Стоит отметить, что специалисты, прошедшие специальное обучение для консультации женщин в вопросах аборта и подготовке к материнству, есть во всех родильных домах Приморья.

– Уже несколько лет мы работаем по проекту обязательного предабортного консультирования психологом или специально обученным медицинским работником всех женщин, решившихся на прерывание беременности. Проводится ежемесячный мониторинг количества абортов и количества отказов от аборта после консультации психолога, – делится Евгения Шутка.

Всероссийский день борьбы с абортами отмечается в нашей стране 11 января.

ИСТОЧНИК KP.RU