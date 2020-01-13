2020-01-13T12:24:55+03:00
Спорт

«Адмирал» забросил лидеру Востока пять шайб, в том числе одну гениальную

Уже в первом периоде казанцы заменили вратаря после чудо-гола нападающего приморцев Никиты Коростелевого
Данил БИРЮКОВ
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«Адмирал» провел результативный матч на родном льду. Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»«Адмирал» провел результативный матч на родном льду. Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»
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Блестящую игру провел «Адмирал» 12 января на домашнем льду против лидера Восточной конференции казанского «Ак Барса». Уже в первом периоде казанцы заменили вратаря после чудо-гола Никиты Коростелевого, нападающий «моряков» обыграл двух защитников и отправил шайбу в сетку эффектно обманув голкипера. А вратарь дальневосточников отразил 39 бросков из 40 по своим воротам, сделав несколько нереальных сейвов. Первый матч очередной домашней серии закончился со счетом 5:1 в пользу хозяев.

«Ак Барс» в свою очередь продемонстрировал невнятную игру в обороне, показав, что поражение от «Торпедо» (1:4) - вовсе не случайность. В атаке упрекнуть казанцев можно только в реализации моментов и «беззубом» большинстве, которое нужно улучшать команде, претендующей на Кубок Гагарина. Тренер гостей Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции не дал развернутый комментарий, в чем причина столь провальной игры, лишь отметив, что нужно работать, работать и еще раз работать, через работу все придет.

Игра получилась очень зрелищной, с обилием голов и опасных моментов, что большая редкость для матчей КХЛ. Под конец первого периода развлекли болельщиков дракой нападающий Марк Бакош и защитник Альберт Ярулин, закончилась стычка ничьей.

Шанс на попадание в заветную восьмерку у моряков остается, но если посмотреть на оставшиеся матчи, то команде из Владивостока придется играть четыре раза с «Салаватом Юлаевым», по разу со СКА, ЦСКА и другими топами КХЛ. Календарь очень сложный, но дальневосточники уже всем доказали, что с самым скудным бюджетом в лиге можно играть против команд, превышающих потолок зарплат в более чем два раза.

Следующим соперником в домашней серии «Адмирала» 15 января станет «Авангард», еще один претендент на кубок. «Ак Барс» в свою очередь поедет в гости к «Амуру», где постарается порадовать болельщиков за две провальные игры.

По итогам встречи «Адмирал» имеет в активе 49 очков, отставание от зоны плей-офф теперь составляет всего один балл. «Ак Барс» по-прежнему лидирует на Востоке с 66 очками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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