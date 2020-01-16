Не только трубы прочищали: два сантехника на полмиллиона ограбили пожилых людей в Приморье
Полицейские задержали двух парней, подозреваемых в ограблении пенсионеров в Дальнегорске. Под видом сантехников молодые люди, войдя в доверие к хозяевам, обчищали дома. За практически год им удалось добыть почти полмиллиона рублей.
С конца 2018 года по ноябрь 2019 года у пенсионеров в Дальнегорске пропадали деньги и ценные вещи. С заявлениями они обращались в отделение местной полиции.
- Мы установили, что двое местных жителей 26 и 27 лет под видом сантехников попадали в квартиры пенсионеров и пока один отвлекал владельца, его подельник похищал деньги и ценные вещи. Подозреваемых задержали и доставили в отдел внутренних дел. Кроме того, было установлено, что в октябре 2019 года они совместно с 42-летним гражданином проникли в квартиру к пенсионеру и с применением насилия похитили деньги.
Оба молодых человека уже дали признательные показания.
Следствие возбудило уголовные дела за грабеж с применением насилия и за кражи. Ранее у злоумышленников уже были «уголовки» за преступления имущественного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU