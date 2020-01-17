Как в кино: двое жителей Приморья угнали школьный автобус

17 Янв. 2020 2020-01-17T02:40:15+03:00

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Два жители Приморья решили закончить алкогольную вечеринку угоном школьного автобуса. Молодые мужчины не придумали ничего умнее, как завладеть транспортным средством, чтобы покататься по городу. Столь опрометчивый поступок теперь грозит любителям пьяной езды внушительным тюремным сроком.

История, похожая на кадры фильма, развернулась в приморском городе Спасск-Дальний. Два местных жителя 28 и 29 лет увидели транспортное средство на территории школы-интерната, расположенной на Советской. Угнать школьный ПАЗ оказалось довольно просто. Водитель, по всей вероятности, отошел не на долго, оставив ключи в замке зажигания и открытую дверь. Воспользовавшись беспечностью шофера, мужчины отправились покорять улицы города. Задержать ранее судимых угонщиков удалось инспекторам ГИБДД в районе дома № 19 на улице Третья Загородная. По сообщению пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, стоимость украденного имущества школы оценена в 1300000 рублей.

На данный момент расследование уголовного дела завершилось. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU