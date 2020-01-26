2020-01-26T15:39:22+03:00
Общество

Таксиста закидали яйцами

Судя по всему, так жители наказали водителя за неправильную парковку
Сергей БАЛАНОВ
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Таксист перекрыл крыльцо и тротуар. Фото: dps.controlТаксист перекрыл крыльцо и тротуар. Фото: dps.control
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В сети появилось прелюбопытное фото, на котором автомобиль такси, припаркованный под дверями подъезда многоэтажки, предстал со следами разбитых яиц на крыше и лобовом стекле.

И хотя не уточняется, когда и где сделано фото, очевидно, что оно «свежее», ранее не публиковалось, и речь идет об одной из панелек во Владивостоке. Остальное дорисовывает воображение: возмущенные хамским стилем парковки местные жители решили наказать водителя, но так, чтобы и самим под статью не попасть. Ведь разбитые яйца - это весьма унизительно.

Фото опубликовал 26 января инстаграм-паблик dps.control, пост за несколько часов собрал 4 тысячи лайков и около 300 комментариев. Большинство высказывается за то, что в таких случаях нужно протыкать колеса, а кто-то пишет, что и гантели бы не пожалел вместо яиц.

Но мы все же напомним, что протыкая колеса чужим автомобилям, можно самому оказаться под следствием. Как ,например, произошло с молоды человеком, который в первых числах января терроризировал жителей Первомайского района. От его рук пострадало несколько десятков машин и две кареты скорой помочи. И хоть он орудовал по ночам, злоумышленника все равно задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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