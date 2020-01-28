Федеральные синоптики определили уровень опасных явлений в Приморье
Российские синоптики 28 января определили уровень опасных явлений в Приморье. Согласно данным прогностической карты, в ближайшие дни жителям о погоде беспокоиться не стоит - все значения в норме. На синоптическую ситуацию влияет гребень антициклона. В крае стоит небольшая облачность, осадков в течение ближайших 24 часов не ожидается. Северный ветер находится в умеренных пределах. Температура воздуха -10...+4 градуса.
Небольшая облачность, без осадков и во Владивостоке. Северный ветер по скорости в течение суток будет расходиться от умеренного до сильного. Температура воздуха 0...-2 градусов, утром несколько холоднее -7...-9 градусов.
В Уссурийске, как и в приморской столице, переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -3...-5 градусов, утром -19...-21 градус.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +1...+3 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU