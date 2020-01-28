2020-01-28T00:17:22+03:00
Общество

Федеральные синоптики определили уровень опасных явлений в Приморье

На прогностической карте край выделен зеленым цветом
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье потеплениеВ Приморье потеплениеФото: Алексей ФОКИН
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Российские синоптики 28 января определили уровень опасных явлений в Приморье. Согласно данным прогностической карты, в ближайшие дни жителям о погоде беспокоиться не стоит - все значения в норме. На синоптическую ситуацию влияет гребень антициклона. В крае стоит небольшая облачность, осадков в течение ближайших 24 часов не ожидается. Северный ветер находится в умеренных пределах. Температура воздуха -10...+4 градуса.

Небольшая облачность, без осадков и во Владивостоке. Северный ветер по скорости в течение суток будет расходиться от умеренного до сильного. Температура воздуха 0...-2 градусов, утром несколько холоднее -7...-9 градусов.

В Уссурийске, как и в приморской столице, переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -3...-5 градусов, утром -19...-21 градус.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +1...+3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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