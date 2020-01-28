Желтый код опасности: штормовой ветер и минус 35 придут в Приморье

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:37:39+03:00

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В Японском море вышел циклон, который окажет влияние на погоду в Приморье, а точнее, на прибрежные районы региона. В ближайшие два дня здесь усилится ветер и возможен снег.

Северо-восточный ветер 29 и 30 января захватит южную часть Приморья. В море увеличится вероятность обледенения судов при штормовом волнении. При этом вероятность слабого снега в юго-восточной части края небольшая.

Что касается температуры воздуха, то 29 января она будет повышенной - 6 градусов ниже ноля. Уже с 30 числа столбик термометра покажет -12…-14 градусов.

С 3 февраля, как сообщает портал «Примпогода», в регионе начнет холодать, температура упадет до -20 градусов, в северных районах на порядок ниже - 35 градусов со знаком минус.

ИСТОЧНИК KP.RU