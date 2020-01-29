2020-01-29T03:32:02+03:00
Общество

«У пожарных свой флэшмоб»: учения в центре Владивостока напугали очевидцев

Специалисты уверяют, для паники нет причин
Милана СОКОЛ
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Пожарные проводят плановые занятия во ВладивостокеПожарные проводят плановые занятия во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ
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Пожарные машины, стоящие напротив площади во Владивостоке, стали причиной беспокойства местных жителей. За два дня в редакцию «Комсомолки» поступило около 10 сообщений, с заявлением о возможном ЧП. Однако сотрудники МЧС заверяют, что причин для беспокойства нет, в центре города проводятся плановые тактические занятия.

– Пожарно-тактические занятия проводятся по графику. Специалисты проверяют гидранты и дыхательные аппараты, оттачивают работу звеньев газодымозащитной службы, – прокомментировала специалист пресс-службы МЧС России по Приморскому краю.

На данный момент спасатели проводят учения на Светланской, 31, – кинотеатр «Уссури». Для совершенствования навыков и поддержания на высоком уровне готовности гарнизонов к тушению пожаров, график тактических занятий и их место проведения постоянно меняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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