2020-01-30T01:28:18+03:00
Общество

Была одета во все черное: в Приморье уже 10 дней ищут девочку-брюнетку, пропавшую из детского дома

До настоящего момента о местонахождении подростка ничего
Кристина ГРИН
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Присмотритесь к фотографии повнимательнее, возможно, вы видели Ирину. Фото: Примпоиск.Присмотритесь к фотографии повнимательнее, возможно, вы видели Ирину. Фото: Примпоиск.
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Ирина 2004 года рождения живет в Арсеньеве. Из местного детского дома она ушла 20 января 2020 года, однако обратно в учреждение она так и не вернулась. День. Два. Неделя. И вот уже 10 дней о ее местонахождении неизвестно ни сотрудникам дома, ни волонтерам, ни полиции.

Волонтеры «Примпоиска» просят о помощи неравнодушных горожан. Присмотритесь внимательно к фотографии. Возможно вы видели Ирину или знаете, где она может находиться.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные.

Была одета: куртка черная, джинсы черные, кроссовки черные.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ирины,

просим позвонить по телефонам:

8 (42361) 42-5-78 - МО МВД России «Арсеньевский», 8 950 286 53 13 или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 908 451 25 33 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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