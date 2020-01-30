2020-01-30T04:45:05+03:00
Общество

Следователи ищут виновных в нападении бездомных собак на детей в Артеме

Сотрудники проверят действия органов местного самоуправления, которые обязаны контролировать ситуацию с безнадзорными животными
Кристина ГРИН
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Проверка проводится по статье 293 части 1 УК РФ.Проверка проводится по статье 293 части 1 УК РФ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Поводом для доследственной проверки стала информация, которая появилась в сети в январе этого года. Ситуация с бродячими собаками в Артеме вышла из-под контроля. В начале 2020 животные напали на несколько несовершеннолетних ребят. В итоге сотрудники ведомства решили подключиться, чтобы выяснить, кто виновен в происшествиях, в которых пострадали дети.

- Вместе с тем, согласно действующего законодательства, обязанность регулировать численность бродячих животных и их содержание возложена на органы местного самоуправления, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Проверка проводится по статье 293 части 1 УК РФ. По результатам разбирательств будет принято процессуальное решение, которое, возможно, поможет урегулировать ситуацию с безнадзорными собаками в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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