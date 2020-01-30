Во Владивостоке выясняют, как школьники изучили русский язык

30 Янв. 2020 2020-01-30T05:51:43+03:00

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30 января в Владивостоке стартовала апробация итогового собеседования по русскому языку во всех школах. Отработка организационных и технологических процедур введена для выпускников 9-х классов. Мероприятие для них обязательное.Более того, удачная сдача станет их допуском к ГИА (государственной итоговой аттестации). Проверка покажет, насколько у школьников развиты навыки устной речи.

Как отмечают в пресс-службе администрации Владивостока, итоговое собеседование разделено на две части, которые состоят из 4 разделов. В задание входят: чтение вслух, пересказ текста, повествование на основе жизненного опыта, беседа на определенную тему.

Во время апробации ведется аудиозапись. Выглядеть все будет, как на обычном уроке, на котором ученики после собеседования вернутся на занятия. Мероприятие намечено на 12 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU