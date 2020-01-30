«Дальневосточная ипотека» в Приморье: почти 1,8 тысячи заявок, больше 1,3 миллиарда выданных кредитов

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:03:38+03:00

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Приморский край вышел в лидеры среди регионов Дальнего Востока по заявкам на двухпроцентную ипотеку. За полтора месяца в банки поступило 1768 обращений. Из них одобрено 378 на сумму больше 1,3 миллиарда рублей.

- Это говорит о том, что двухпроцентную ипотеку приняли хорошо, люди хотят в Приморье жить, строить жилье. Большинство кредитов предоставлено на покупку жилья во Владивостоке, - сказал Юрий Трутнев, полпред президента РФ в ДФО.

Он также отметил, что в то же время есть и проблемы. В частности, речь идет о росте цен на жилье. По его словам, будут разрабатываться меры, чтобы остановить повышение цен на квадратный метр.

Напомним, что ипотеку под два процента годовых могут получить молодые семьи, где обоим супругам меньше 36 лет, многодетные семьи и родитель с ребенком младше 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU