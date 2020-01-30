2020-01-30T07:10:44+03:00
Общество

Клинику, которая ставила эксперименты над животными, опечатали во Владивостоке

Деятельность организации приостановлена на 3 месяца
Кристина ГРИН
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Решение о временном прекращении деятельности вынес суд. Фото: правительство Приморского края.Решение о временном прекращении деятельности вынес суд. Фото: правительство Приморского края.
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Плановая выездная проверка, которая проходила в научно-исследовательском институте эпидемиологии и биологии, проводилась сотрудниками надзорного органа неспроста. Как оказалось, в клинике не соблюдались требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

В итоге по решению Первореченского районного суда деятельность клиники, которая занимается экспериментами над животными, была приостановлена на 90 суток. Такое наказание было назначено за административное правонарушение. Исполнительный документ об опечатке вивария поступил в отдел судебных приставов.

- Возбудив исполнительное производство, судебный пристав осуществил выход по месту нахождения института и опечатал помещение экспериментально-биологической клиники, - отмечают в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю. - Руководителю организации вручено требование об исполнении решения суда и предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной статьей «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Сотрудники ведомства будут держать ситуацию на контроле и проверять исполнение требований документа должником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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