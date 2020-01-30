Полицейские спасли редкую мохноногую птицу, едва не погибшую под колесами поездка в Приморье
В этот день майор полиции Александр Хомлюк и капитан полиции Наталья Спивак проводили профилактический рейд на станции Уссурийск. Неожиданно для самих себя они увидели на путях большую птицу. Беспомощное пернатое барахталось в колее и не могло взлететь. Сотрудники ведомства тут же поспешили на помощь беззащитному. Они подобрали птицу и обратились за помощью к ветеринару.
- Ветеринары рассказали стражам порядка, что спасенная ими дикая птица-это самец породы мохноногий канюк (зимняк), относится к отряду соколообразных, семейства ястребиных, - отмечают в пресс-службе УТ МВД по ДФО. - У птицы не обнаружено каких-либо травм, но она находилась в шоковом состоянии от возможного удара о вагоны подвижного состава.
Сейчас птица находится в клинике и проходит реабилитацию. Потом пернатое переедет в сафари-парк в Шкотовском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU