2020-01-30T09:56:39+03:00
Общество

Привет от Собянина: десять троллейбусов из Москвы передадут Владивостоку уже в этом году

Ранее транспортные средства вывели из регулярной пассажирской эксплуатации в столице
Кристина ГРИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Троллейбусы Вологодского завода передадут на баланс ОАО «Электрический транспорт».Троллейбусы Вологодского завода передадут на баланс ОАО «Электрический транспорт».Фото: Администрация Владивостока
Изменить размер текста:

Правительство Москвы хочет передать Владивостоку на безвозмездной основе 10 троллейбусов. Ранее эти транспортные средства вывели из регулярной пассажирской эксплуатации в столице. Теперь же их отдадут в собственность дальневосточной столицы. Как сообщают в управлении транспорта мэрии, сейчас ведется работа с документами на передачу троллейбусов. Выпустить распоряжение намерены в 1 квартале 2020 года, после чего начнутся работы с перемещением.

-На первоначальном этапе речь шла о восьми троллейбусах, – пояснил начальник управления транспорта Александр Иванов. – В итоге нам передадут 10, что мы, конечно же, приветствуем. Троллейбусный парк Владивостока последний раз пополнялся несколько лет назад, поэтому троллейбусы, пусть не новые, но в удовлетворительном техническом состоянии, городу не помешают.

В пресс-службе администрации Владивостока отмечают, что троллейбусы Вологодского завода передадут на баланс ОАО «Электрический транспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Битой и палками: мужчины и дама до смерти избили собутыльника после ссоры в Приморье
Танцам все возрасты покорны: масштабный музыкальный турнир соберет во Владивостоке сотни участников
Серьезное ДТП в Дальнереченске: на пешеходном переходе сбили подростка
Батареи текут, фасады в трещинах - родители жалуются на опасную для детей школу во Владивостоке
Парни из Уссурийска захотели разбогатеть и украли рога изюбря
Привет от Собянина: десять троллейбусов из Москвы передадут Владивостоку уже в этом году
Полицейские спасли редкую мохноногую птицу, едва не погибшую под колесами поезда в Приморье
Клинику, которая ставила эксперименты над животными, опечатали во Владивостоке
«Дальневосточная ипотека» в Приморье: почти 1,8 тысячи заявок, больше 1,3 миллиарда выданных кредитов
Во Владивостоке выясняют, как школьники изучили русский язык
Следователи ищут виновных в нападении бездомных собак на детей в Артеме
В Приморье 72-летняя бабушка с коммерческой жилкой занималась подпольной торговлей спирта
Да у меня связи в ФСБ: выдумщики из Приморья отправятся под суд за покушение на крупное мошенничество
Была одета во все черное: в Приморье уже 10 дней ищут девочку-брюнетку, пропавшую из детского дома
«Очень сильный»: синоптики предупреждают о порывистом ветре 30 января во Владивостоке
Снюсы вне закона: в Приморье официально запретили продажу опасных никотиновых смесей детям
Прикормленные людьми лебеди, остались зимовать в пригороде Владивостока
ВОЗ дала оценку действиям Китая по борьбе с коронавирусом
Дальневосточные журналисты и блогеры борются за поездку в Токио
Энергетики ДРСК подвели итоги ремонтной кампании 2019-2020 года
Как консервную банку вскрыл: во Владивостоке маневр Lexus закончился серьезным ДТП
Vladivostok Boat Show 2020: новые модели и проверенная классика!
Два приморца покатались на чужом авто и получили за это тюремные сроки