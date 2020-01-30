Привет от Собянина: десять троллейбусов из Москвы передадут Владивостоку уже в этом году

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:56:39+03:00

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Правительство Москвы хочет передать Владивостоку на безвозмездной основе 10 троллейбусов. Ранее эти транспортные средства вывели из регулярной пассажирской эксплуатации в столице. Теперь же их отдадут в собственность дальневосточной столицы. Как сообщают в управлении транспорта мэрии, сейчас ведется работа с документами на передачу троллейбусов. Выпустить распоряжение намерены в 1 квартале 2020 года, после чего начнутся работы с перемещением.

-На первоначальном этапе речь шла о восьми троллейбусах, – пояснил начальник управления транспорта Александр Иванов. – В итоге нам передадут 10, что мы, конечно же, приветствуем. Троллейбусный парк Владивостока последний раз пополнялся несколько лет назад, поэтому троллейбусы, пусть не новые, но в удовлетворительном техническом состоянии, городу не помешают.

В пресс-службе администрации Владивостока отмечают, что троллейбусы Вологодского завода передадут на баланс ОАО «Электрический транспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU