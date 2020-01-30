2020-01-30T10:26:30+03:00
Общество

Парни из Уссурийска захотели разбогатеть и украли рога изюбря

Теперь им грозит до шести лет лишения свободы
Кристина ГРИН
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Ущерб предприниматель оценил в 256 тысяч рублей.Ущерб предприниматель оценил в 256 тысяч рублей.Фото: УМВД России по Приморскому краю
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36-летний житель Уссурийска обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал о том, что из его склада пропали рога. Сам он частный предприниматель, который занимается закупкой окостенелых рогов. В ноябре прошло года он приобрел 183 килограмма рогов изюбря, оставил их на хранение на складе, откуда они исчезли. Ущерб он оценил в 256 тысяч рублей.

Следственная группа прибыла на место, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего. Они выяснили, что злоумышленники проникли в помещение через окно. Позже были установлены и их личности.

- В ходе оперативно - розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в хищении чужого имущества. Ими оказались двое ранее судимых местных жителя в возрасте 21 года и 26 лет, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Оба уже дали признательные показания и признались, что пошли на преступление ради личного обогащения. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере». Фигурантов заключили под стражу, им грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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