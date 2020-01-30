2020-01-30T11:01:36+03:00
Общество

Батареи текут, фасады в трещинах - родители жалуются на опасную для детей школу во Владивостоке

Прокуратура обратилась в суд, чтобы добиться ремонта
Кристина ГРИН
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Суд постановил сделать ремонт в учреждении за счет администрации.Суд постановил сделать ремонт в учреждении за счет администрации.Фото: Архив "КП"
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Родители учеников одного из общеобразовательных учреждений Владивостока обратились в прокуратура Советского района с жалобой. Они говорили о том, что школа находится в плохом состоянии, и ей требуется ремонт. Надзорное ведомство проверило информацию и установила, что капитальный ремонт в здании не проводился с момента его постройки. На фасадах имеются глубокие трещины, оконные блоки уже заметно устарели, необходима замена системы пожаротушения, массовые выбоины в полах и лестницах.

- Учитывая данные обстоятельства, прокурор Советского района Владивостока обратился в суд с иском о возложении на учреждение обязанность произвести ремонт здания, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Финансированием ремонта по решению суда должен заняться уполномоченный орган городской администрации. Решение представителя Фемиды пока не вступило в законную силу. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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