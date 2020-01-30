Серьезное ДТП в Дальнереченске: на пешеходном переходе сбили подростка

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:22:15+03:00

Полиция по факту аварии проводит проверку. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Мальчика госпитализировали с переломом и черепно-мозговой травмой

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Сообщение о наезде на пешехода в Дальнереченске поступило в дежурную часть отдела полиции. Как оказалось, подростка сбили на регулируемом пешеходном переходе. Разбирательством занялись сотрудники Госавтоинспекции.

Они и установили, что 66-летний водитель машины Ниссан Куб двигался со стороны Дальнереченской улицы в сторону Уссурийской. В это время 16-летний мальчик переходил дорогу в положенном месте на разрешающий сигнал светофора. Там и произошло ДТП.

- В результате удара подросток получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом коленного сустава, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Пострадавшему потребовалась госпитализация.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU