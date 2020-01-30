Серьезное ДТП в Дальнереченске: на пешеходном переходе сбили подростка
Сообщение о наезде на пешехода в Дальнереченске поступило в дежурную часть отдела полиции. Как оказалось, подростка сбили на регулируемом пешеходном переходе. Разбирательством занялись сотрудники Госавтоинспекции.
Они и установили, что 66-летний водитель машины Ниссан Куб двигался со стороны Дальнереченской улицы в сторону Уссурийской. В это время 16-летний мальчик переходил дорогу в положенном месте на разрешающий сигнал светофора. Там и произошло ДТП.
- В результате удара подросток получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом коленного сустава, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Пострадавшему потребовалась госпитализация.
По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU