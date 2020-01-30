Танцам все возрасты покорны: масштабный музыкальный турнир соберет во Владивостоке сотни участников

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:41:22+03:00

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Во Владивостоке стартует чемпионат и первенство Дальнего Востока по танцевальному спорту. Начинается турнир уже завтра, 31 января. Лучшие профильные спортсмены поборются за право представлять регион на всероссийских соревнованиях. Музыкальный турнир продлится вплоть до 2 февраля.

Примечательно, что участите в состязании примут больше тысячи человек со всего Дальнего Востока от 4 до 50 лет, ведь танцам все возрасты покорны. Сами организаторы отмечают, что первенство – это уникальная возможность проявить себя и показать мастерство хореографии.

- Лучшие пары в каждой возрастной категории, попавшие в финал, получат право представлять Дальний Восток на чемпионате России, который пройдет в Москве, - отмечают в пресс-службе администрации Владивостока.

Чемпионат пройдет в концертном комплексе Fesco Hall.

31 января - в 14:00.

1 января – в 9:00

2 января – в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU