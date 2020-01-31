В Артеме женщина пожалела, что продала алкоголь подростку

31 Янв. 2020 2020-01-31T02:18:10+03:00

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Бдительный житель Артема позвонил в полицию и рассказал о том, что в магазине, который расположен на улице Космонавтов, подростку продали пиво. Оперативники выехали на место, информацию проверили, и она подтвердилась.

Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, женщина уверяла, что продала алкоголь лишь потому, что на вид парень совершеннолетний. В итоге продавец сильно пожалела о том, что не попросила у покупателя паспорт.

Административный протокол в отношении 28-летней женщины оказался неизбежным. За розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции она должна заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Если такая ситуация повторится, то продавцу уже грозит уголовное преследование.Там уже предусмотрено более суровое наказание в виже реального лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU