Во Владивостоке следователи раскрыли дело о жестоком убийстве на пляже «Чайка»
Прокурор Советского района Владивостока утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Приморского края. Его обвинили в убийстве другого человека. По версии следствия, случилось все в августе прошлого года на пляже «Чайка».
Обвиняемый ранее поссорился со знакомым, а при встрече спровоцировал драку. Урегулировать конфликт не получилось ни у кого из участников. В итоге обидчик получил не меньше пяти ударов острым предметом в области шеи, груди, живота и скончался от кровоизлияния.
В пресс-службе прокуратуры Приморского края отметили, что уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU