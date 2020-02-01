Во Владивостоке следователи раскрыли дело о жестоком убийстве на пляже «Чайка»

1 Февр. 2020 2020-02-01T08:55:02+03:00

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Прокурор Советского района Владивостока утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Приморского края. Его обвинили в убийстве другого человека. По версии следствия, случилось все в августе прошлого года на пляже «Чайка».

Обвиняемый ранее поссорился со знакомым, а при встрече спровоцировал драку. Урегулировать конфликт не получилось ни у кого из участников. В итоге обидчик получил не меньше пяти ударов острым предметом в области шеи, груди, живота и скончался от кровоизлияния.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края отметили, что уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU