Семейное ОПГ: отец и сын из Китая незаконно перебежали границу и проникли в Приморье

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:21:00+03:00

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В Хасанском районе сотрудники ФСБ поймали отца и сына, которые пересекли государственную границу, минуя пункт пропуска в июне 2019 года. О своих перемещениях семейный подряд приморским пограничникам ничего не сказал и загремел в колонию.

Отец и сын должны были перевезти за границу товар, какой - следствию выяснить не удалось. Ясно одно: семье за это заплатили, сколько - также неясно.

- Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконное пересечение границы Российской Федерации, совершенное группой лиц». Суд признал иностранцев виновными, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Обоих иностранцев отправили в колонию общего режима на один год и пять месяцев. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU