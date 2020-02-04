2020-02-04T12:19:31+03:00
Общество

Еще одного китайца изолировали в пункт временного размещения в Приморье

Теперь медики следят за состоянием четырех граждан КНДР с видом на жительство в России
Кристина ГРИН
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Сейчас в пункте временного размещения четыре китайца, у которых есть вид на жительство на территории РФ.Сейчас в пункте временного размещения четыре китайца, у которых есть вид на жительство на территории РФ.Фото: Алексей САМУСЬКОВ
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После того, как партия эвакуированных россиян прибыла в Приморье, пункт временного размещения в Пограничном пополнился еще одним китайцем. Теперь в изолированном здании находятся четыре гражданина КНР.

- У нас открыт пункт временного размещения для граждан Китая, которые имеют вид на жительство в Российской Федерации. Препятствовать пересечению границ мы не можем, поэтому решили содержать их в карантине 14 дней, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Олег Александров, глава Пограничного района. – Симптомов коронавируса у них нет, они находятся под наблюдением врачей, поэтому ситуация под контролем.

Третьего февраля через пункт пропуска Пограничный эвакуировали 45 российских туристов. Всех их проверили как в Китае, так и уже на территории Приморья. Медики измеряли температуру и брали анализы. Одного мужчину с повышенной температурой госпитализировали в больницу. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» рассказала одна из прибывших туристок.

Ранее на комиссии власти приняли решение о введении режима ЧС в Пограничном районе. Всего в регионе теперь четыре района, которые вошли в список «зон отчуждения» из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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