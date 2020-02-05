2020-02-05T03:24:47+03:00
Общество

Увидел дорогие огурцы – звони: жители Приморья могут пожаловаться на овощных спекулянтов

В регионе заработал телефон горячей линии
Кристина ГРИН
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Номер телефона горячей линии: 8 (914) 703-14-90, 273-14-90.Номер телефона горячей линии: 8 (914) 703-14-90, 273-14-90.Фото: Сергей БАЛАНОВ
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Коронавирус стал для жителей Приморья настоящим бедствием. Речь не только о непосредственной близости с Китаем - местом зарождения инфекции, но и о том, как поменялась ситуация на рынке. Стоило приостановить на несколько дней наземное сообщение с Поднебесной, как продукты резко подскочили в цене. И если бы на рублей 15-20.

Власти региона решили бороться с повышением цен на овощи и запустили горячую линию. По номеру телефона может позвонить любой желающий и сообщить о том, что в магазине напротив помидоры за 900 рублей.

Нарушение антимонопольного законодательства будут проверять минпромторг и УФАС. Это озвучили на заседании краевого штаба по ценам. На совещании Сергей Калитин, врио министра промышленности и торговли, отметил, что на оптово-розничной базе «Дружба» запасов овощей хватит на 2-3 месяца. Там повышения цен в ближайшее время не ожидается.

Как отмечают в пресс-службе правительства Приморского края, самая сложная ситуация складывается с огурцами, помидорами, перцем и зеленью. Вместе с тем, Андрей Бронц, министр сельского хозяйства, заявил о том, что того объема продукции, производимой приморскими тепличными комбинатами, недостаточно.

Сергей Калитин также обратил внимание на то, что дефицит овощей вызван как раз именно ажиотажем самих покупателей, напуганных коронавирусом. Однако с завышением цен спекулянтов нужно бороться.

- Люди могут отправлять фотографии ценников и адреса магазинов с завышенными ценами на овощи. Это позволит увеличить охват наблюдаемой территории и оперативно реагировать на ситуацию, – заявил Константин Шестаков, зампреда правительства Приморья

Номер телефона горячей линии: 8 (914) 703-14-90, 273-14-90.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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