2020-02-06T01:56:25+03:00
Общество

Поиски мужчины с татуировками на пальцах, пропавшего в июне прошлого года, завершены

О местонахождении Сергея не было неизвестно на протяжении 9 месяцев
Кристина ГРИН
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Сергей ушел из дома в Синельникова-2 в июне 2019 года. Фото: Примпоиск.Сергей ушел из дома в Синельникова-2 в июне 2019 года. Фото: Примпоиск.
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32-летний Сергей ушел из дома, расположенного в селе Синельникова-2 в Октябрьском районе в июне 2019 года. Обратно он так и не вернулся, а о его местонахождении никому не было известно. Родственники обратились за помощью к волонтерам. Рассказали о том, что Сергей небольшого роста, плотного телосложения с короткострижеными и кудрявыми волосами. Отметили, что в день пропажи был одет в спортивное трико и олимпийку. В качестве особой приметы обозначили татуировки в виде букв на пальцах Сергея.

Тогда волонтеры Примпоиска разместили на своей странице в инстаграме информацию о потерявшемся мужчине и просили неравнодушных граждан посодействовать.

В итоге 5 февраля поисковики объявили о том, что поиски Сергея завершены. К счастью, эта история со счастливым концом, потому что нашли Сергея живым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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