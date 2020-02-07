В Приморье изменили график эвакуации россиян из зараженного коронавирусом Китая

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:49:26+03:00

Время выезда остается прежним – 10:00 часов утра по китайскому времени Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Изменить размер текста: A A

В Приморье продолжается эвакуация россиян, которые находятся в Китае и хотят вернуться на Родину из-за распространения коронавирусной инфекции. Соотечественники, согласные покинуть Поднебесную, могут въехать на спецавтобусах через пункты пропуска, которые изменили режим работы.

Пункт пропуска «Пограничный» будет работать в субботу и воскресенье, 8 и 9 февраля. Далее в понедельник, среду и пятницу – 10, 12 и 14 февраля соответственно. Пункт пропуска «Краскино» будет работать 8, 11, 13 и 15 февраля. Время выезда остается прежним – 10:00 часов утра по китайскому времени

Россияне, которые доберутся до пограничных городов раньше, смогут воспользоваться гостиницами в Суйфэньхэ и Хуньчуне:

– Дальневосточный пансион, Суйфэньхэ, Усули Дацзе, Юаньдун Улю 4, телефон: 15245319155;

– Незабываемая гостиница, Суйфэньхэ, Синьаньцзе 100, телефон: 13351235000;

– Отель Марко Поло, Хуньчунь, Чжанцянь сыдацзе 333, телефон: 04337812555.

- Большая часть желающих покинуть Кити уже вернулись на Родину. 7 февраля через Краскино пункты пропуска въехали два россиянина. Несмотря на это, эвакуация будет продолжена, - отметил Алексей Старичков, руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края.

В Приморье работает «горячая линия» для россиян, которые находится в Китае, и из родственников. Если у вас появились вопросы по возвращению на Родину, телефон: +7 (914) 703-14-59.

Получить консультацию также можно по телефону агентства международного сотрудничества Приморья: 8 (423) 220-76-05. Звонки на «горячую линию» по вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией в Китае, принимает Посольство РФ в КНР. Телефон: +86-170-0081-4519.

ИСТОЧНИК KP.RU