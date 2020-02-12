И треснул мир напополам, вороний дозор пугает жителей Владивостока

12 Февр. 2020 2020-02-12T04:51:36+03:00

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Многочисленные стаи ворон, кружащие над Второй Речкой во Владивостоке, пугают очевидцев. Местные жители уверяют, что пернатые буквально осаждают район. При этом от крупных птиц достается мелким собратьям и попадает даже белкам.

По словам тех, кто живет или работает на Второй Речке, стаи ворон кружат над районом довольно часто. Увеличившуюся популяцию становится отчетливо заметно зимой, когда птицы собираются в большие стаи и облетают окрестности в поисках пропитания. Некоторых подобное соседство не только не радует, но и пугает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/760229" frameborder="0"></iframe> Вороны заполонили район во Владивостоке.Видео: dps_vl! другой источник

– За 6 лет первый раз вижу такое огромное количество в «Лесном квартале», на протяжении уже недели, – отмечает горожанка.

Очевидцы уверяют, что вороны ломают и грабят гнезда сорок, а также гоняют белок.

– Вороны всех сорок уже извели и боюсь, до воробьев со стрижами доберутся. Слышала, раньше охотникам за ворон патроны выдавали, их численность требует контроля. А то, скоро, как в трейлере Стивена Кинга будем жить, – делится местная жительница в социальных сетях.

Жители Владивостока сравнивают нашествие птиц с кадрами фильма «Ночной дозор» и американских хорроров. Некоторые пользователи интернета просто отшучиваются: «Район такой. Одни пробки. Даже в воздухе».

ИСТОЧНИК KP.RU