И треснул мир напополам, вороний дозор пугает жителей Владивостока
Многочисленные стаи ворон, кружащие над Второй Речкой во Владивостоке, пугают очевидцев. Местные жители уверяют, что пернатые буквально осаждают район. При этом от крупных птиц достается мелким собратьям и попадает даже белкам.
По словам тех, кто живет или работает на Второй Речке, стаи ворон кружат над районом довольно часто. Увеличившуюся популяцию становится отчетливо заметно зимой, когда птицы собираются в большие стаи и облетают окрестности в поисках пропитания. Некоторых подобное соседство не только не радует, но и пугает.
Вороны заполонили район во Владивостоке.Видео: dps_vl! другой источник
– За 6 лет первый раз вижу такое огромное количество в «Лесном квартале», на протяжении уже недели, – отмечает горожанка.
Очевидцы уверяют, что вороны ломают и грабят гнезда сорок, а также гоняют белок.
– Вороны всех сорок уже извели и боюсь, до воробьев со стрижами доберутся. Слышала, раньше охотникам за ворон патроны выдавали, их численность требует контроля. А то, скоро, как в трейлере Стивена Кинга будем жить, – делится местная жительница в социальных сетях.
Жители Владивостока сравнивают нашествие птиц с кадрами фильма «Ночной дозор» и американских хорроров. Некоторые пользователи интернета просто отшучиваются: «Район такой. Одни пробки. Даже в воздухе».
ИСТОЧНИК KP.RU