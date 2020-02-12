Пришлось стрелять: полиция установила личность неуловимого нарушителя во Владивостоке

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:06:19+03:00

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Поиски мужчины, который ночью наделал переполоха во Фрунзенском районе Владивостока, продолжаются до сих пор. Приморец повел себя неадекватно при виде полицейских и попытался скрыться. При этом водитель протаранил несколько машин и шлагбаум. Задержать дебошира пытались специалисты органов внутренних дел и очевидцы, однако ушлый нарушитель сбежал. Не помогло даже применение табельного оружия. Специалисты уже установили личность автомобилиста, сейчас продолжаются его поиски.

Полицейским удалось выяснить, что нарушитель проживает во Владивостоке. Специалисты пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, сообщили, что 37-летний мужчина взял Toyota Prius в аренду. Автомобилист врезался в двух собратьев по автоконцерну в районе дома №64 на Леонова. Нарушителя тщетно пытались вытащить из машины, водитель намертво вцепился в руль, снес шлагбаум и продолжил движение. Полицейские организовали преследование со стрельбой по колесам. Однако и это не остановило автолюбителя, лишь выехав на лед в районе Токаревского маяка, мужчина остановился, бросил авто и убежал. На данный момент местонахождения дебошира устанавливается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/760235" frameborder="0"></iframe> Неадекватный водитель сбежал от полицейских во Владивостоке.Видео: dps_vl! другой источник

Как выяснил корреспондент «КП-Владивосток», спасателей пока не подключали к поискам пропавшего на замерзшей акватории залива. Владельцу Toyota Prius уже вернули разбитый автомобиль. Мужчине остается надеяться, что нерадивого арендатора вскоре найдут.

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ИСТОЧНИК KP.RU