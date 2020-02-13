2020-02-13T04:57:10+03:00
Общество

Спасибо за испорченные выходные: метель и сильный ветер обрушатся на Приморье

За циклоном придет холод – температуры опустятся на несколько градусов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Циклон подберется к Приморью в ночь на воскресеньеЦиклон подберется к Приморью в ночь на воскресеньеФото: Олег УКЛАДОВ
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В ближайшие выходные небесная канцелярия решила покапризничать. Относительно погожей будет суббота - 15 февраля Приморье будет находиться во власти антициклона. А вот в воскресенье в Приморье будут господствовать сильный ветер, снег и метель. За испорченные выходные стоит «отблагодарить» циклон, который придет с Японского моря.

Ночь с пятницы на субботу ожидается морозной: столбик термометра опустится до отметки -7…-18 градусов, в горах до -28 градусов. Днем средняя температура воздуха будет в пределах -1…-10 градусов.

Циклон подберется к Приморью в ночь на воскресенье, 16 февраля. В южной половине региона пойдет снег, усилится ветер. На севере края осадков не ожидается. Днем циклон начнет уходить в Сангарский пролив и осадки прекратятся. После в край вторгнется холод.

Что касается Владивостока, то в субботу здесь осадков не ожидается. Ночь ясная, температура воздуха составит -8…-11 градусов. Днем будет облачно, воздух выхолодится до -3…-6 градусов. В воскресенье на дальневосточную столицу обрушатся снег, сильный ветер и метель, дороги покроются льдом. Температуры воздуха понизятся на три-четыре градуса: -11...-13 ночью, -8...-10 днем.

- Автомобилистам следует соблюдать осторожность. Снег, гололед, значительно осложняют управление транспортным средством, а значит, повышается вероятность возникновения аварий, - сообщили в пресс-службе Примгидромета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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