Затишье перед бурей: погода во Владивостоке и Приморье на 15 февраля
Сегодня, 15 февраля, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". В крае переменная облачность, местами небольшой снег ( вероятность 40%). Ветер северный умеренный. Температура воздуха -9...+3°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -4...-6°С.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -3...-5°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...-2°C.
ИСТОЧНИК KP.RU