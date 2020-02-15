2020-02-15T03:11:47+03:00
Общество

Затишье перед бурей: погода во Владивостоке и Приморье на 15 февраля

В крае переменная облачность, возможен небольшой снег
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Не исключено, что снегопад начнется днем, 15 февраля.Не исключено, что снегопад начнется днем, 15 февраля.Фото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 15 февраля, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". В крае переменная облачность, местами небольшой снег ( вероятность 40%). Ветер северный умеренный. Температура воздуха -9...+3°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -4...-6°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -3...-5°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...-2°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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