Самую крутую улицу Владивостока перекрыли из-за метели

16 Февр. 2020 2020-02-16T06:22:45+03:00

Трасса Седанка - Патрокл открыта, ее, как и другие сложные участки, проливают реагентами

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Дорожная техника вышла на борьбу со снегопадом, который обрушился на Владивосток в ночь на воскресенье, 16 февраля. Как сообщили в мэрии, в настоящее время проезд открыт везде кроме недавно отремонтированной улицы Капитана Шефнера.

- В связи с тем, что по сообщениям синоптиков снег, сопровождающийся сильным ветром, будут продолжаться до понедельника, принято решение для обеспечения безопасности автолюбителей ограничить движение на участке дороги по улице Капитана Шефнера, - отметили представители оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада, развернутого на базе муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Трасса Седанка – Патрокл открыта, ее обрабатывают реагентами. Как и другие подъемы и спуски на территории города. Спецтехника разбрасывает на улицах песко-соляную смесь и сгребает снег щетками к обочинам, однако метель продолжается, поэтому водителей просят воздержаться от поездок.

По сообщениям синоптиков, осадки во Владивостоке продлятся до понедельника, 17 февраля. Ожидается выпадение до 15 мм осадков, высота снежного покрова может достигнуть 15-20 см. При этом непогода будет сопровождаться сильным ветром, местами порывы могут достигать 25-28 м/c. На дорогах города возможны гололедные явления.

ИСТОЧНИК KP.RU