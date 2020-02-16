Зарплаты в конвертах. Во Владивостоке пройдут рейды по выявлению неформально занятых

16 Февр. 2020 2020-02-16T06:04:33+03:00

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В рамках месячника по легализации трудовых отношений в апреле во Владивостоке пройдут рейды по выявлению и предупреждению неформальной занятости с участием налоговых инспекторов и полиции. Также на предприятиях и в организациях города планируется распространить несколько тысяч анкет. Заполнить их, анонимно ответив на несколько вопросов, могут все желающие.

Кроме того, разработан ряд памяток для работников и работодателей, которые планируется распространить в МФЦ, учреждениях образования, а также во время массовых мероприятий. Главная цель месячника – борьба с неформальной занятостью и зарплатами «в конвертах».

В 2019 году во Владивостоке благодаря подобным мероприятиям выявили и трудоустроили 5 554 работника, у которых не было трудовых договоров.

ИСТОЧНИК KP.RU