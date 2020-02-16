С леопардом на борту: в Москву из Владивостока вылетел Боинг с хромым хищником

16 Февр. 2020 2020-02-16T07:03:55+03:00

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Год назад леопард под номером Leo 131M пострадал при столкновении с автомобилем. Его отловили и вылечили. Кошке дали имя в честь самой высокой горной вершины России и Европы – Эльбрус.

Однако выпустить леопарда на волю не получилось: из-за тяжелой травмы лопатки у него образовалась доброкачественная опухоль на спине, которая, как и травма лапы, может существенного осложнить жизнь хищника в дикой природе. Решили отправить его в Москву, где леопарду удалят опухоль и положат на лечение в специализированную ветеринарную клинику.

- Конечно, мы хотели бы, чтобы леопард Leo 131M вернулся в дикую природу, – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Однако ограниченные возможности лазания по деревьям могут нести для него угрозу при жизни в дикой природе. Мы рады, что нам удалось спасти жизнь леопарду.

В Москву леопард летит рейсом Владивосток – Москва авиакомпании «Россия» в специальной клетке. Причем узнать самолет, на котором перевозят хищника, можно издалека. Это тот самый «леолет» - Боинг с аэрографией леопарда на передней части фюзеляжа. Он приземлится сегодня, 16 февраля, в Шереметьево, где хищника встретят специалисты Московского зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU