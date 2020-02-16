Уссурийца обокрала девушка из Тиндера

16 Февр. 2020 2020-02-16T15:18:31+03:00

Парень пригласил ее в гости, а когда проснулся – ни подруги, ни денег, ни телефона

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Грустную историю рассказал 23-летний житель Уссурийска полицейским, приехавшим на вызов по ограблению. Он познакомился с девушкой через социальные сети, пригласил ее к себе в гости. Что было дальше, не уточняется, но когда он лег спать, девушка отправилась домой, прихватив с собой сотовый телефон и наличные.

Ущерб - более 11 тысяч рублей. Но оперативникам повезло: эксперт-криминалист изъял отпечатки пальцев рук, дактилоскопическая экспертиза позволила установить личность злоумышленницы. Ею оказалась ранее судимая 20-летняя жительница села Борисовка.

В отделе полиции девушка во всем покаялась, правда ни телефона, ни денег е вернула. Сказала, что похищенным успела распорядиться по своему усмотрению. Дело возбудили по статье кража, с девчонки взяли подписку о невыезде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU