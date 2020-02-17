Невнимательность водителя в Приморье стоила сразу трех жизней

17 Февр. 2020 2020-02-17T00:33:54+03:00

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Смертельное ДТП разыгралось в одном из сел Приморского края в преддверии выходных. По словам очевидцев, водитель седана не справился с управлением и на всем ходу протаранил прицеп, стоящий у обочины. В момент происшествия помимо мужчины в машине находились три пассажирки, при этом двое из них несовершеннолетние. По имеющейся информации, все трое получили смертельные травмы.

Машина, превратившаяся в груду металлолома, полиция, скорая и перепуганные очевидцы – все это итоги вечерней поездки в селе Поповка, Хорольского района Приморья. Водитель Toyota Mark II буквально влетел в прицеп с сеном, стоящий недалеко от одного из подворий.

Как уверяют очевидцы, сам виновник аварии не пострадал, а вот его пассажирки получили тяжелейшие травмы. По словам местных жителей, в машине находилась молодая женщина, ее дочь и племянница. Те, кто знаком с автомобилистом, говорят, что это не первое серьезное ДТП с его участием. Парня характеризуют не с лучшей стороны. В страшной аварии теперь разбираются сотрудники органов внутренних дел.

То, что осталось от машины. Фото: предоставлено очевидцами

«Комсомолка» в конце прошлой недели рассказывала о серьезном ДТП, которое произошло во Владивостоке. По вине водителя без документов и с поддельными правами чуть не погибли три человека, включая беременную девушку. Экипаж не был пристегнут, и вылетел через окна из Toyota Vitz, кувыркающейся по косогору.

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ИСТОЧНИК KP.RU