Невнимательность водителя в Приморье стоила сразу трех жизней
Смертельное ДТП разыгралось в одном из сел Приморского края в преддверии выходных. По словам очевидцев, водитель седана не справился с управлением и на всем ходу протаранил прицеп, стоящий у обочины. В момент происшествия помимо мужчины в машине находились три пассажирки, при этом двое из них несовершеннолетние. По имеющейся информации, все трое получили смертельные травмы.
Машина, превратившаяся в груду металлолома, полиция, скорая и перепуганные очевидцы – все это итоги вечерней поездки в селе Поповка, Хорольского района Приморья. Водитель Toyota Mark II буквально влетел в прицеп с сеном, стоящий недалеко от одного из подворий.
Как уверяют очевидцы, сам виновник аварии не пострадал, а вот его пассажирки получили тяжелейшие травмы. По словам местных жителей, в машине находилась молодая женщина, ее дочь и племянница. Те, кто знаком с автомобилистом, говорят, что это не первое серьезное ДТП с его участием. Парня характеризуют не с лучшей стороны. В страшной аварии теперь разбираются сотрудники органов внутренних дел.
То, что осталось от машины. Фото: предоставлено очевидцами
«Комсомолка» в конце прошлой недели рассказывала о серьезном ДТП, которое произошло во Владивостоке. По вине водителя без документов и с поддельными правами чуть не погибли три человека, включая беременную девушку. Экипаж не был пристегнут, и вылетел через окна из Toyota Vitz, кувыркающейся по косогору.
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ИСТОЧНИК KP.RU