Два ребенка пропали во Владивостоке

17 Февр. 2020 2020-02-17T03:03:20+03:00

Об их местоположении ничего неизвестно с 16 февраля

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Два ребенка сбежали из социально-реабилитационного центра «Парус Надежды». 15-летний Илья и 14-летний Владислав самовольно покинули учреждение, и не вернулись обратно. Как сообщают волонтеры Примпоиска, до сих пор о местоположении мальчиков ничего неизвестно. Активисты просят о помощи неравнодушных горожан. Присмотритесь к фотографии, возможно, вы видели детей или знаете, где они могут находиться. Важна любая информация.

Илья, 15 лет

Приметы: рост 160-174 сантиметра, средней полноты, смуглые, карие глаза, волосы русые.

Был одет: куртка ярко-голубого цвета, тесные джинсы, черные ботинки.

ВОзможно, вы видели мальчиков или знаете, где они могут быть. Фото: Примпоиск.

Владислав, 14 лет

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы русые, стрижка короткая

Был одет: красная короткая куртка, синие джинсы, кроссовки белые

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростков,

просим позвонить по телефонам: 8 (4232) 38-80-03, 49-06-81 – ОП №6 УМВД России по Владивостоку или 02, 102 – полиция, 8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU