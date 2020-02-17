2020-02-17T05:11:37+03:00
Общество

Власти рассказали, кто больше всех пострадал от снегопада в Приморье

В некоторых районах региона выпало до 1 метра осадков
Кристина ГРИН
Поделиться:
Дорожники чистят трассы всю ночь.Дорожники чистят трассы всю ночь.Фото: Алина ТЕМНИКОВА
Изменить размер текста:

Мощный циклон, который принес в регион большое количество осадков, заставил поработать дорожные службы. По информации пресс-службы правительства Приморья, чистить улицы вышли порядка 150 единиц техники. Отмечается, что снегопад не вызвал серьезных нарушений.

В Примавтодоре заявили о том, что специалисты работали всю ночь и продолжают чистить дороги до сих пор.

- В отдельных районах еще идет снег. Наибольшее количество осадков выпало в Ольгинском районе, в районе села Щербаковка и поселка Горноводное до 1 метра. Из-за сильного ветра в отдельных местах есть переметы снега на дорогах, в частности в районе озера Лебединое в Хасанском районе, между Краскино и Хасаном. Сейчас там работают два грейдера и комбинированные дорожные машины, – уточнили дорожники.

К счастью, непогода не стала причиной крупных аварий на коммунальных объектах. Число отключений, по информации минЖКХ, соответствует среднесуточному. Инцидентов, относящихся к ЧП, в регионе не зарегистрировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скатившийся автовоз и массовые аварии – День жестянщика в Приморье удался

У местных кузовщиков теперь работы на месяц вперед, повреждены больше 200 авто [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти рассказали, кто больше всех пострадал от снегопада в Приморье
Мощный циклон с месячной нормой осадков обрушился на Владивосток за сутки
1 день – сотня ДТП, 200 пострадавших машин – последствия снегопада на дорогах Приморья
Два ребенка пропали во Владивостоке
Ну, куда же вы? Владивосток сковали масштабные пробки
Горшочек не вари: синоптики уточнили, когда в Приморье закончится снег
Невнимательность водителя в Приморье стоила сразу трех жизней
Хотите – ходите. Мэрия Владивостока рассказала, как будут работать школы и детсады в снегопад
Уссурийца обокрала девушка из Тиндера
Жертвы снегопада: смелые водители устроили День жестянщика на Тунгусской
Пешеход погиб во Владивостоке, перебегая дорогу на Столетии
Китай демонстрирует открытость в борьбе с коронавирусом
Во Владивостоке погибла женщина, проигнорировавшая недавно построенный виадук
С леопардом на борту: в Москву из Владивостока вылетел Боинг с хромым хищником
Зарплаты в конвертах. Во Владивостоке пройдут рейды по выявлению неформально занятых
Самую крутую улицу Владивостока перекрыли из-за метели
Погода в Приморье на 16 февраля: метель, местами гололед
В Приморье квартирного вора, укравшего телевизор, нашли по горячим следам