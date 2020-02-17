Власти рассказали, кто больше всех пострадал от снегопада в Приморье

17 Февр. 2020 2020-02-17T05:11:37+03:00

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Мощный циклон, который принес в регион большое количество осадков, заставил поработать дорожные службы. По информации пресс-службы правительства Приморья, чистить улицы вышли порядка 150 единиц техники. Отмечается, что снегопад не вызвал серьезных нарушений.

В Примавтодоре заявили о том, что специалисты работали всю ночь и продолжают чистить дороги до сих пор.

- В отдельных районах еще идет снег. Наибольшее количество осадков выпало в Ольгинском районе, в районе села Щербаковка и поселка Горноводное до 1 метра. Из-за сильного ветра в отдельных местах есть переметы снега на дорогах, в частности в районе озера Лебединое в Хасанском районе, между Краскино и Хасаном. Сейчас там работают два грейдера и комбинированные дорожные машины, – уточнили дорожники.

К счастью, непогода не стала причиной крупных аварий на коммунальных объектах. Число отключений, по информации минЖКХ, соответствует среднесуточному. Инцидентов, относящихся к ЧП, в регионе не зарегистрировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU