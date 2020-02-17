2020-02-17T05:44:13+03:00
Общество

Благородный мотив: житель Владивостока провез 200 тысяч долларов США, чтобы помочь детям

В таможенное декларации отсутствовала информации о перевозке крупной суммы денег
Кристина ГРИН
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Суд назначил мужчине штраф и прекратил уголовное преследование.Суд назначил мужчине штраф и прекратил уголовное преследование.Фото: pixabay.com
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Занятное уголовное дело рассмотрели в Надеждинском районном суде. Следствие обвиняло мужчину в контрабанде наличных в особо крупном размере. В итоге решение представителя Фемиды оказалось удивительным – прекратить уголовное преследование жителя Владивостока.

Началось все в февраля 2019 года, когда дальневосточник вернулся из Яньцзи во Владивосток. Его задержали, когда правоохранители выяснили, что через таможенную границу мужчина переместил 200 тысяч долларов США, однако в пассажирской декларации не было сведений о крупной сумме денег. По закону должно быть письменное разрешение на такую перевозку, если сумма превышает 10 тысяч долларов США.

- В ходе расследования установлено, что фигурант совершил преступление впервые, оказал помощь детскому дому, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края. -Производство по делу прекращено, фигурант освобожден от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 450 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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