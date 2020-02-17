Новый вид исследования поможет онкологам Приморья диагностировать рак

17 Февр. 2020 2020-02-17T06:19:25+03:00

Новый метод будет использоваться в комплексе с уже действующими исследованиями Фото: Правительство Приморского края

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Врачи Приморского края вышли на новый уровень диагностирования онкозаболеваний. Все это благодаря реализации национального проекта «Здравоохранения», в рамках которого в этом году специалисты проведут больше 700 исследований этого вида диагностики, который поможет выявить первичный рак у пациентов.

В региональном министерстве здравоохранения отметили, что новый метод будет использоваться в комплексе с уже действующими исследованиями и даст возможность уточнить происхождение опухолевых клеток.

- Он используется для дифференциации опухолей, найденных в плевральных, брюшных полостях, молочной железе, легких, и позволяет отличить железистый рак от плоскоклеточного, рак – от метастаза, проникшего в орган. На основе этого можно выстроить точную тактику лечения пациента, – обозначила врач-цитолог приморского онкодиспансера Александра Лагурева.

В пресс-службе правительства Приморья заявили о том, что новый метод исследования очень дорогостоящий и выполняется по программе обязательного медицинского страхования. Это значит, что он доступен даже по медицинскому полюсу. Исследования с новым видом проводятся в онкодиспансере Владивостока и Приморском краевом патологоанатомическом бюро.

ИСТОЧНИК KP.RU