Снежный накат, гололедица и бодрящий ветер – о погоде во Владивостоке на 18 февраля 2020 года

18 Февр. 2020 2020-02-18T00:37:07+03:00

На большей части региона сегодня без осадков

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Приморский край во вторник находится во власти тыловой части циклона. Отсюда в регионе переменная облачность. Синоптики не прогнозируют осадки. Но опасность поджидает горожан на дорогах – там снежные накаты и гололедица. По данным синоптиков Примгидромета, дневные температуры в пределах -3 -8 градусов. Ветер северо-западный, западный умеренный, на побережье сильный.

В дальневосточной столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Жителям Владивостока следует быть предельно внимательными на дорогах – гололедица. Днем -4 -6 градусов. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного, утром сильный.

Без осадков сегодня и в Уссурийске – здесь переменная облачность. Снежный накат не обошел стороной и местные дороги. Дневные температуры колеблются в пределах -3 -5 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный, утром слабый.

В Находке переменная облачность и без осадков. Днем -1 -3 градуса. Ветер северный, северо-западный умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU