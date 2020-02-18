Снежный накат, гололедица и бодрящий ветер – о погоде во Владивостоке на 18 февраля 2020 года
Приморский край во вторник находится во власти тыловой части циклона. Отсюда в регионе переменная облачность. Синоптики не прогнозируют осадки. Но опасность поджидает горожан на дорогах – там снежные накаты и гололедица. По данным синоптиков Примгидромета, дневные температуры в пределах -3 -8 градусов. Ветер северо-западный, западный умеренный, на побережье сильный.
В дальневосточной столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Жителям Владивостока следует быть предельно внимательными на дорогах – гололедица. Днем -4 -6 градусов. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного, утром сильный.
Без осадков сегодня и в Уссурийске – здесь переменная облачность. Снежный накат не обошел стороной и местные дороги. Дневные температуры колеблются в пределах -3 -5 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный, утром слабый.
В Находке переменная облачность и без осадков. Днем -1 -3 градуса. Ветер северный, северо-западный умеренный.
ИСТОЧНИК KP.RU