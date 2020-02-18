Победы на Западе, проигрыши на Востоке. Что на деле стоит за разногласиями западных партнёров?

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:35:33+03:00

Изменить размер текста: A A

С 14 по 16 февраля в Баварии прошла 56-я Мюнхенская конференция по безопасности. Как написал ряд западных СМИ, на фоне небывалых за последние 100 лет изменений Мюнхенская конференция – самое масштабное и влиятельное ежегодное событие в области глобальной безопасности, при этом отметив, что оно превращается из «семейного торжества» в «реквием» по западным странам.

Вашингтон, выдвинув лозунг America First («Америка превыше всего»), изменил в негативную сторону отношение со своими союзниками на противоположном берегу Атлантического океана. Несмотря на серьезный ущерб национальным интересам европейских стран, госсекретарь США Майк Помпео на этой конференции продолжал хвастливо вещать: «Заявление об отмирании трансатлантического альянса слишком преувеличено. Запад побеждает, побеждает совместно». Его слова поставил под сомнение президент Франции Эмманюэль Макрон. «Европа становится континентом без уверенности в будущем. Пора перестать быть подчиненным партнером США», – призвал лидер Французской Республики. Что стоит за разногласиями в трансатлантическом альянсе?

Во-первых, на протяжении долгого времени Вашингтон игнорирует озабоченность Европы, даже в важных делах, касающихся экономических интересов и национальной безопасности последней, что подрывает ожидания и вызывает у европейцев закономерное ощущение несправедливости. Здесь речь идёт о выходе США из ЮНЕСКО и Совета по правам человека ООН, прекращении членства в Парижском соглашении по климату, Иранском ядерном соглашении и Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и ряде других шагов.

Во-вторых, торговая война, спровоцированная Белым Домом, вызвала возмущение у разных стран Европы. В комментарии ведущего немецкого новостного агентства Deutsche Welle говорится, что после того, как с Китаем будет достигнуто торгово-экономическое соглашение и начнётся свободная торговля с Канадой и Мексикой, США непременно направят острие торговых санкций на европейских союзников. Конфликты между сторонами вокруг торговли железом и сталью, таможенных налогов и платежей в отношении сельхозпродуктов и автомобилей, налогов на цифровые услуги, выделения субсидий для Airbus и прочие действия в данной сфере, могут вспыхнуть с новой силой в любой момент.

В-третьих, Европа сохраняет бдительность при вмешательстве Америки в её внутренние дела и внешние связи. Они, с одной стороны, подчеркивают согласованность ценностей обеих сторон, с другой – проводят сепаратистские действия на территории европейских стран. Дональд Трамп выразил твёрдую поддержку выхода Великобритании из ЕС, притом перетянул на свою сторону страны «новой Европы», в частности, Польши и Венгрии. Кроме того, Вашингтон постоянно мешает контактам и сотрудничеству Европы с китайской стороной. Соединенные Штаты ни на одном из международных мероприятий не отказывают себе в удовольствии распространять «теорию о китайской угрозе», пытаясь убедить Европу во вредности и опасности КНР.

К сожалению для Штатов, Европа давно распознала махинации и манипуляции Белого Дома. 15 февраля в ходе встречи с членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Китая Ван И в рамках Мюнхенской конференции, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борелль заявил, что некие страны по любому случаю критикуют и пытаются очернить Китай, потому что завидуют его успеху. По словам Жозепа Борреля, китайская нация – неагрессивна, невоинственна и выступает за дружеские взаимовыгодные контакты. Европа будет рада, если Китай сможет играть ещё более важную и заметную роль на мировой арене.

Ван И в своём выступлении на данной конференции призвал забыть о самих понятиях «Восток и Запад», «Северное и Южное полушария». «Нам стоит преодолеть различия в общественно-политических системах, истории, культуре и этапах развития, общими усилиями защищать планету, от чего зависит само выживание всего человечества, и вместе создавать "глобальную деревню", жители которой разделяли бы общие радости и сообща решали проблемы», – отметил глава китайского МИД.