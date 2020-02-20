МЧС опубликовало видео тушения овощебазы во Владивостоке

20 Февр. 2020 2020-02-20T00:47:03+03:00

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Сотрудники МЧС обнародовали видео с места ЧП на овощебазе во Владивостоке. Серьезному пожару в складских помещениях специалисты присвоили высший уровень сложности. На борьбу с огнем вышли больше 30 человек.

Напомним, тревожный вызов с базы на «Мельзаводе» поступил в 19:29. Первые пожарные расчеты приехали по адресу Калинина, строение 2, спустя 8 минут. Из-за сильного возгорания в складском помещении и возможности распространения огня на близлежащие строения, пожару присвоили уровень 1 БИС. К месту ЧП пришлось стянуть дополнительные силы.

mchs_vdk На овощебазе во Владивостоке произошел крупный пожар

Локализовать пожар на овощебазе брандмейстеры смогли в 20:53. После чего занялись проливкой помещений. Выгорело 450 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям специалистов обошлось без пострадавших и большего ущерба.

Жители Владивостока в социальных сетях выражают опасения, что из-за ЧП на складе, цены на овощи могут снова поползти вверх.

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ИСТОЧНИК KP.RU