2020-02-20T01:21:58+03:00
Происшествия

Приморскому автомобилисту, угробившему пассажиров, грозит до 15 лет тюрьмы

По вине пьяного водителя два человека погибли. Еще двое несовершеннолетних сильно пострадали
Милана СОКОЛ
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По вине пьяного автомобилиста погибли людиПо вине пьяного автомобилиста погибли людиФото: 25.mvd.ru
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36-летнему автолюбителю из Приморья придется ответить за свои действия по закону. В отношении автомобилиста, который сел за руль пьяным, возбуждено уголовное дело. По вине нерадивого водителя погибли мать с дочерью, а еще две несовершеннолетних пассажирки серьезно пострадали. Теперь любителю пьяной езды грозит до 15 лет тюрьмы.

Как писала редакция, житель села Поповка под действием алкоголя устроил смертельное ДТП. Мужчина, в машине которого находились 4 пассажирки, не справился с управлением и врезался в тракторную тележку. Удар был такой силы, что старенькая Toyota Cresta лишилась крыши. Естественно, что при подобном происшествии, в загруженной пассажирами машине, не обошлось без жертв.

Шанс на выживание был не у всех Фото: 25.mvd.ru

Шанс на выживание был не у всехФото: 25.mvd.ru

Сам водитель, как это часто бывает по грустному стечению обстоятельств, отделался испугом. Его спутницам повезло меньше. Молодую 38-летнюю женщину и ее 19-летнюю дочь спасти не удалось. Племянница погибшей пассажирки и ее подруга получили тяжелые травмы. Подростков срочно госпитализировали.

Местные жители не с лучшей стороны отзываются о водителе, который угробил людей. По словам очевидцев, мужчина любил погонять, да и серьезные аварии провоцирует не первый раз. К тому же у автомобилиста есть пагубные привычки.

По сообщению пресс – службы ОМВД России по Хорольскому району, автомобилист неоднократно привлекался за превышение скоростного режима. Стаж его вождения – 10 лет. Сейчас мужчина находится под стражей. Полицейские назначили ряд экспертиз. Уголовное дело возбуждено из-за грубого нарушения ПДД, которое повлекло смерть двух и более людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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