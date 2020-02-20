2020-02-20T01:49:08+03:00
Происшествия

Спасенный из коллектора во Владивостоке мужчина получил ожоги 60% тела

Пострадавший находится в ожоговом центре [видео 18+]
Милана СОКОЛ
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На помощь к бедолаге поспешили очевидцы. Фото: print screen видеоНа помощь к бедолаге поспешили очевидцы. Фото: print screen видео
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Шокирующее видео с обгоревшим во Владивостоке мужчиной за сутки распространилось по сети. Взволнованные увиденным горожане, пытаются узнать хоть что-то о судьбе бедолаги, который чуть не сгорел заживо в коллекторе. При этом многие переживают, что неблагонадежного пациента попросту не захотят лечить.

Напомним, ЧП случилось на Фадеева, недалеко от дома № 14г. По всей вероятности мужчина –обитатель одного из коллекторов, которые проходят вблизи теплотрассы. Что именно стало причиной подобного уровня жизни, остается загадкой. Также пока не известно, что произошло внутри колодца, из которого пострадавший выбрался с сильными ожогами. Важно отметить, что не смотря на неблагонадежный вид, к человеку оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, поспешили очевидцы.

Именно благодаря неравнодушным горожанам на место примчалась карета скорой помощи. Как удалось выяснить, пострадавший получил 60% ожогов тела 2 степени. Мужчину отвезли в Дальневосточный Окружной Медицинский Центр. Врачи прилагают все усилия, чтобы облегчить боль пострадавшего.

Жители Приморья в социальных сетях благодарят очевидцев за проявленную человечность.

Во Владивостоке мужчина чуть не сгорел заживо (18+).Видео: dps_kontrol125rus

ИСТОЧНИК KP.RU

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