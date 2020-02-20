2020-02-20T02:29:05+03:00
Общество

Утро начинается не с кофе, а с пробок – Владивосток встал

Дорожная карта приморской столицы «краснеет». Твердые 6 баллов
Милана СОКОЛ
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Утренние пробки сковали ВладивостокУтренние пробки сковали ВладивостокФото: Милана СОКОЛ
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Дорожная обстановка во Владивостоке не может нормализоваться сначала недели. И, если в первые дни после снегопада, движение было замедлено из-за сугробов и наката, то сейчас основные магистрали расчищены. Причины простоев попросту не понятны.

Одним из наиболее проблемных участков с утра стала Луговая и прилегающие к ней улицы. Транспортный затор в сторону центра начинается с Борисенко. Пробки сковали Спортивную, Горную, Шепеткова и Воропаева. С Луговой затруднено движение по Светланской.

Замедленно движется транспорт по Котельникова и Народному проспекту. По традиции встал проспект Красного Знамени – от Гоголя до «Инструментального завода». Осложнено движение на фуникулере и Суханова.

Транспортные заторы также наблюдаются в Первомайском районе города – на Харьковской и Олега Кошевого.

Скован мощной пробкой проспект 100-летия Владивостока. Затор с «Магнитогорской» продолжается до «Фирсова».

На данный момент сервис «Яндекс» оценивает загруженность дорог в 6 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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