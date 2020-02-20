2020-02-20T03:08:45+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода 23 февраля во Владивостоке

На регион надвигается очередной циклон и потепление
Кристина ГРИН
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Специалисты прогнозируют осадки разной степени интенсивности.Специалисты прогнозируют осадки разной степени интенсивности.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Настало время рассказать о том, какая погода ждет жителей Приморья на ближайшие выходные. Тем более, что на воскресенье выпал праздничный день, и многие захотят поехать на природу. Жителям региона придется приспособиться или поменять планы, потому что к нам надвигается циклон.

Уже в субботу 22 февраля в крае прогнозируют осадки разной степени интенсивности. Вместе с тем, синоптики отмечают, что будет достаточно тепло, поэтому ожидаются мокрый снег и снег с дождем. Напомним, что это станет причиной образования гололедицы, поэтому будьте предельно аккуратными на дорогах.

Уже 23 февраля осадков будет намного меньше, но сохранится довольно сильный порывистый ветер. Минимальные температуры воздуха в пределах 0 -5 градусов, на северо-востоке до – 15 градусов. Максимальные температуры будут колебаться от 0 до +5 градусов.

- В последний выходной день, 24 февраля, атмосферное давление над Приморьем будет расти, на большей территории осадков не ожидается. Но над севером края будет смещаться вторичный холодный фронт, здесь может пройти небольшой снег. Температурный фон немного станет ниже, - отмечают на портале Примпогода.

Неустойчивый характер погода покажет и во Владивостоке. В субботу в дальневосточной столице пройдет снег, временами даже с дождем. Не исключено, что в город снова вернутся туман. Ночью до - 2, днем до +3 градусов. 23 февраля осадки не ожидаются. Дневные температуры воздуха в пределах 0 +2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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