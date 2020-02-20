2020-02-20T04:24:46+03:00
Общество

Докеры смены ППК-3 АО «Восточный Порт» подтвердили высокий класс в финале Кубка управляющей компании

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АО «Восточный Порт» подвело итоги традиционного соревнования среди рабочих коллективов основных производственных подразделений на Кубок управляющей компании. По итогам работы в 2019-м переходящий приз завоевал коллектив стивидора-начальника смены Владимира Ченцова (ППК-3, бригадир Александр Ковалёв), тем самым подтвердив почётное звание «лучший из лучших» второй год подряд.

На пьедестал почёта Кубка управляющей компании также взошли: коллектив стивидора-начальника смены Сергея Дзюина (бригадир Эркин Юнусов) с ППК-1 и экипаж морского буксира «Александр Козицын» Портового флота (капитан Андрей Литвинов).

– Слаженность коллектива, сплочённость, настрой на один результат – на победу, – поделился Владимир Ченцов, отвечая на вопрос о составляющих стабильного успеха коллектива. – С каждым годом всё сложнее становится быть в числе первых, всё больше и больше бригад буквально дышат в затылок – наши достижения хорошо мотивируют коллег. Но это здоровая конкурентная борьба, так даже интереснее. Мы настроены и дальше побеждать.

Минувший год, по итогам которого подводились производственные достижения, во многом стал знаковым для АО «Восточный Порт» – это и празднование 45-летнего юбилея предприятия, и официальный запуск в эксплуатацию Третьей очереди специализированного угольного комплекса, и учреждение Фонда социальных и экологических инициатив, вместе с жителями Врангеля уже реализовавшего десятки мероприятий для улучшения качества жизни в посёлке. Около сотни работников стивидорной компании за трудовые достижения были награждены региональными и правительственными наградами. События поворотного в истории Порта года отразились и на производственных соревнованиях, сделав их более динамичными и интригующими.

– На сегодняшний день АО «Восточный Порт» является одним из крупнейших угольных портов России с высоким грузооборотом экспортной продукции. И производственные соревнования сыграли в этом немалую роль, – отметил на церемонии награждения замначальника Управления экономики и финансов по экономическому анализу Службы директора по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Александр Жуков.

– Можно много говорить о том, каким целям служат эти состязания, но главное в них – наша сплочённость, – поддержал коллегу управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Комиссии было сложно выбрать лучшие подразделения. Все очень старались, приложили максимум сил, умения и профессионализма, за что вам огромное спасибо!

Конкурс, учрежденный управляющей компанией, проводится среди основных производственных подразделений АО «Восточный Порт» — Специализированного угольного комплекса, Универсального производственно-перегрузочного комплекса и Портового флота.

На первом этапе определяется лучший коллектив каждого подразделения, который представит его в финале. На втором этапе из трёх финалистов выбирают лидера. Специальная комиссия, в состав которой входят сотрудники и руководители подразделений стивидорной компании, подводит итоги работы конкурсантов с января по декабрь и определяет победителя. Учитываются показатели трудового процесса, соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также участие в социальной, культурной и спортивной жизни предприятия.

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