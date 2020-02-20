Попробуйте угадать местоположение: во Владивостоке появились сразу шесть новых улиц

20 Февр. 2020 2020-02-20T05:40:57+03:00

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Владивостокские эксперты на заседании комиссии по топонимике назвали сразу шесть новых улиц в городе. Перед этим специалисты изучили архив и провели анализ уже существующих улиц, сообщает мэрия Владивостока.

Оказавшись в районе Плещеева, теперь можно прогуляться по улицам Тютчева и Баратынского. Там же с недавних пор находится и переулок Случевского. А на пути к мемориальному комплексу Ворошиловская батарея появилась одноименная с ним улица. Улица Пришвина стала соседствовать с улицей Бианка, а на острове Рейнеке в районе Пограничной можно найти улицу Галечную.

Кто дает названия улицам?

Так называемая комиссия по городской топонимике. В ее состав входят специалисты из мэрии представители Общества изучения Амурского края, Российского государственного архива ДВ, кафедры проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ и другие. Улицы начинают именовать, как правило, по инициативе горожан. Частенько эксперты сами выезжают на место, чтобы его осмотреть и посовещаться. Названия стараются подбирать не только исходя из традиционно сложившихся названий, но и из их актуальности на сегодняшний день.

ИСТОЧНИК KP.RU