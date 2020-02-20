2020-02-20T06:13:14+03:00
Общество

Правительство Приморья выдаст одаренным школьникам 5,8 миллиона рублей

Губернаторскую стипендию вручат в марте после конкурсного отбора
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье выдадут стипендию ГубернатораВ Приморье выдадут стипендию ГубернатораФото: Олег ЗОЛОТО
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Одаренные школьники Приморья получат по 36 тысяч рублей в одни руки. В марте этого года 160 ребятам выдадут стипендию Губернатора, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Выплата поощряет школьников от 14 до 18 лет за различные достижения в спорте, науке и общественной деятельности. В доказательство своей активности они должны предъявить различные грамоты, дипломы и сертификаты. Кроме того, в дневниках у стипендиатов за четверть должны быть только оценки «хорошо» (не более трех) и «отлично».

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Приморья Наталья Гришина рассказала, что в крае стараются всяческие поддерживать юных талантов.

- Система поддержки и развития включает проведение предметных олимпиад, активное вовлечение школьников в проектную деятельность, увлечение их научно-техническим творчеством – охват составляет уже более 5,7 тысячи человек, а также организацию конкурсов исследовательских работ и тематических конференций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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